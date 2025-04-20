Львів (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,22
Економія при броні: -62,65 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
441,30
Економія при броні: -51,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
464,63
Економія при броні: -104,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
196,81
Економія при броні: -1,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
443,40
Економія при броні: -53,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
463,63
Економія при броні: -78,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
452,60
Економія при броні: -62,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Економія при броні: -58,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Економія при броні: -58,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
221,45
Економія при броні: -26,60 грн