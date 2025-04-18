Київ (адресу не вказано)
Доступно в 455 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Економія при броні: -52,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
462,66
Економія при броні: -67,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
219,05
Економія при броні: -21,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
481,68
Економія при броні: -72,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
473,79
Економія при броні: -67,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
467,06
Економія при броні: -58,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
434,11
Економія при броні: -16,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
463,93
Економія при броні: -54,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
387,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
438,10
Економія при броні: -43,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
470,20
Економія при броні: -62,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
232,81
Економія при броні: -28,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
454,08
Економія при броні: -61,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A