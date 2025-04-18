Харків (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
452,60
Економія при броні: -59,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Економія при броні: -54,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
464,19
Економія при броні: -55,24 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
461,77
Економія при броні: -53,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Економія при броні: -54,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
459,46
Економія при броні: -73,29 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
470,24
Економія при броні: -65,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
226,30
Економія при броні: -29,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
492,75
Економія при броні: -69,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн