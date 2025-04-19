Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
456,57
Економія при броні: -80,33 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
466,84
Економія при броні: -78,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
485,50
Економія при броні: -97,03 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Економія при броні: -58,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
441,50
Економія при броні: -52,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
478,25
Економія при броні: -89,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
472,92
Економія при броні: -87,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
454,60
Економія при броні: -65,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
465,12
Економія при броні: -76,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
471,00
Економія при броні: -86,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
463,23
Економія при броні: -86,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
470,23
Економія при броні: -93,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
459,53
Економія при броні: -71,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
239,50
Економія при броні: -35,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
481,85
Економія при броні: -75,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
462,42
Економія при броні: -74,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
460,72
Економія при броні: -72,40 грн