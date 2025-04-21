Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
412,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
412,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
447,48
Економія при броні: -25,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
412,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
410,77
Економія при броні: -16,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
411,60
Економія при броні: -17,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
412,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
412,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
412,90 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
412,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
448,62
Економія при броні: -26,95 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
448,12
Економія при броні: -26,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
429,20
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
416,83
Економія при броні: -28,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
412,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
412,90 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
441,17
Економія при броні: -19,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
412,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
439,22
Економія при броні: -17,55 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ГІАЛУФІЛ супозиторії ректальні №10
Українська фармацевтична компанія
224,78
Економія при броні: -13,95 грн