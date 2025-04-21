Альфа-біселен інтенс (Alpha biselen intense)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1468,80
Економія при броні: -85,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1465,87
Економія при броні: -88,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
725,96
Економія при броні: -34,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1444,51
Економія при броні: -63,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1463,08
Економія при броні: -78,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1455,54
Економія при броні: -76,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1462,02
Економія при броні: -164,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1483,46
Економія при броні: -186,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1489,32
Економія при броні: -192,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1467,96
Економія при броні: -91,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1431,90
Економія при броні: -119,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1473,50
Економія при броні: -172,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1328,80
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1487,64
Економія при броні: -130,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1480,94
Економія при броні: -99,96 грн