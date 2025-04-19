Альфа-біселен інтенс (Alpha biselen intense)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1584,51
Економія при броні: -98,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1447,60
Економія при броні: -64,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1537,13
Економія при броні: -58,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1574,25
Економія при броні: -94,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1463,13
Економія при броні: -78,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1537,45
Економія при броні: -59,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1462,80
Економія при броні: -252,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1580,61
Економія при броні: -96,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1399,10
Економія при броні: -71,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1476,16
Економія при броні: -211,99 грн