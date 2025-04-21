Альфа-біселен інтенс (Alpha biselen intense)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1556,56
Економія при броні: -73,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1546,82
Економія при броні: -60,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1458,19
Економія при броні: -255,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1579,68
Економія при броні: -100,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1485,82
Економія при броні: -213,58 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1552,61
Економія при броні: -73,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1564,34
Економія при броні: -77,61 грн