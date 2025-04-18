Альфа-біселен інтенс (Alpha biselen intense)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 471 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1391,00
Економія при броні: -52,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1479,13
Економія при броні: -270,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1472,10
Економія при броні: -146,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1515,06
Економія при броні: -95,27 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1534,72
Економія при броні: -46,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1442,70
Економія при броні: -63,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1451,91
Економія при броні: -230,43 грн