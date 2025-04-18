Київ
Альфа-біселен інтенс (Alpha biselen intense)

Альфа-біселен інтенс (Alpha biselen intense)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 471 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1213,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1200,88 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1200,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1391,00
Економія при броні: -52,20 грн
1338,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1330,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1204,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1479,13
Економія при броні: -270,00 грн
1209,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1172,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1396,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1472,10
Економія при броні: -146,05 грн
1326,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1338,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1316,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1515,06
Економія при броні: -95,27 грн
1419,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1534,72
Економія при броні: -46,04 грн
1488,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1497,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
669,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1243,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1442,70
Економія при броні: -63,94 грн
1378,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
АЛЬФА-БІСЕЛЕН ІНТЕНС капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
1451,91
Економія при броні: -230,43 грн
1221,48 грн
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