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Абертін порошок саше, №10 - Одеса (770332) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
294,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
309,96
Економія: -22,53 грн
287,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
340,87
Економія: -56,27 грн
284,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: порошок (8)
301,34
Економія: -24,81 грн
276,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
299,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
262,68 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
310,06
Економія: -24,81 грн
285,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
323,58
Економія: -38,06 грн
285,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
299,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
328,21
Економія: -42,75 грн
285,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
316,97
Економія: -30,54 грн
286,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
270,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
260,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
327,42
Економія: -42,23 грн
285,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
306,80
Економія: -20,84 грн
285,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
260,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
260,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
299,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
322,01
Економія: -36,65 грн
285,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: порошок (7)
315,77
Економія: -29,28 грн
286,49 грн