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Абертін порошок саше, №10 - Львів (770332) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
265,56 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
281,40
Економія: -0,49 грн
280,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: порошок (7)
320,55
Економія: -33,15 грн
287,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
299,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
299,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (3)
281,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
279,22
Економія: -13,37 грн
265,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
329,06
Економія: -42,24 грн
286,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
281,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
299,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
299,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
281,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
299,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
260,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
299,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
323,63
Економія: -35,68 грн
287,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
299,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
299,10 грн