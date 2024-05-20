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Абертін рідина саше 10 мл, №10 - Одеса (769870) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
319,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
308,38
Економія: -22,42 грн
285,96 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
327,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
326,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
300,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), саше (6)
348,18
Економія: -74,38 грн
273,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
315,11
Економія: -41,31 грн
273,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
299,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
277,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
308,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
311,10
Економія: -21,16 грн
289,94 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: рідина (9)
300,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
323,58
Економія: -49,78 грн
273,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
299,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
334,50
Економія: -36,07 грн
298,43 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
300,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: рідина (5)
321,70
Економія: -62,32 грн
259,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
327,42
Економія: -82,25 грн
245,17 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
326,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (2)
307,00 грн