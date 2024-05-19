Абертін рідина саше 10 мл, №10 - Львів (769870) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 84 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Словацького, 2
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Львів, вул. Шпитальна, 30
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
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Львів, вул. Київська, 9
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Львів, пл. Кропивницького, 2
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Львів, вул. Стара, 1
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Городоцька, 102
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Львів, вул. Галицька, 19
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Всього: рідина (9)
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Мед-сервіс
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Всього: рідина (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143