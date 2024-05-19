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Абертін рідина саше 10 мл, №10 - Львів (769870) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
319,48
Економія: -55,34 грн
264,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: рідина (9)
292,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
292,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
271,69
Економія: -13,01 грн
258,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
327,49
Економія: -62,95 грн
264,54 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
292,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: рідина (9)
292,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: рідина (7)
292,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: рідина (8)
292,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
322,04
Економія: -62,63 грн
259,41 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: рідина (9)
292,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
306,07
Економія: -16,69 грн
289,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: рідина (9)
281,49 грн