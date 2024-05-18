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Абертін рідина саше 10 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (769870) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), саше (7)
329,84
Економія: -50,51 грн
279,33 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: рідина (2)
315,21
Економія: -23,09 грн
292,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
337,08
Економія: -38,89 грн
298,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
313,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
318,97
Економія: -31,63 грн
287,34 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), саше (6)
321,04
Економія: -22,70 грн
298,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: рідина (5)
343,91
Економія: -74,85 грн
269,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
299,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), саше (4)
329,11
Економія: -58,90 грн
270,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), саше (6)
347,91
Економія: -77,33 грн
270,58 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
323,50
Економія: -29,93 грн
293,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
320,22
Економія: -51,08 грн
269,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2), саше (7)
329,26
Економія: -60,12 грн
269,14 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), саше (1)
316,89
Економія: -18,51 грн
298,38 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: рідина (5)
332,25
Економія: -62,23 грн
270,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1), саше (5)
332,49
Економія: -62,47 грн
270,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (3)
267,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: рідина (8)
323,33
Економія: -38,13 грн
285,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (2)
305,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1), саше (5)
343,63
Економія: -56,24 грн
287,39 грн