Біменталь плюс (Bimental plus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 311 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
702,15
Економія при броні: -70,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
554,57
Економія при броні: -16,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
684,45
Економія при броні: -77,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
697,50
Економія при броні: -91,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БІМЕНТАЛЬ ПЛЮС капсули №60
Сістем Фарм
633,10 грн