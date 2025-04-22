Зелена аптека бальзам-маска (Green pharmacy balm-mask)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
87,08
Економія при броні: -5,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
86,26
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
83,88
Економія при броні: -5,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
85,83
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
85,15
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
87,19
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
86,88
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
88,27
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
83,80
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
87,53
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
87,53
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
86,93
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
87,64
Економія при броні: -5,15 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
87,91
Економія при броні: -5,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
87,86
Економія при броні: -5,37 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
128.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска 300 мл №1
Ельфа
106,70
Економія при броні: -25,86 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
Green Pharmacy Бальзам-маска 300 мл №1
Ельфа
112,40
Економія при броні: -29,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89
133.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
88,68
Економія при броні: -6,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
135.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
86,28
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
136.5 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух великий та протеїни пшениці" 300 мл №1
Ельфа ФФ
85,71
Економія при броні: -3,22 грн