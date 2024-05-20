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БАЛЬЗАМ-МАСКА серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "ЛОПУХ ВЕЛИКИЙ ТА ПРОТЕЇНИ ПШЕНИЦІ" 300 мл проти випадіння волосся - Львів (348945) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (2)
67,47
Економія: -10,77 грн
56,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (1)
67,04
Економія: -4,63 грн
62,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (1)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (2)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
66,86
Економія: -3,91 грн
62,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
68,06
Економія: -5,59 грн
62,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
65,27
Економія: -8,45 грн
56,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
69,02
Економія: -6,20 грн
62,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
Всього: упаковка (1)
68,88
Економія: -5,29 грн
63,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
66,17
Економія: -4,41 грн
61,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
Всього: упаковка (1)
70,19
Економія: -8,13 грн
62,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
64,91
Економія: -7,92 грн
56,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
66,11
Економія: -3,81 грн
62,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89
Всього: упаковка (1)
62,95
Економія: -6,37 грн
56,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (2)
72,61
Економія: -9,67 грн
62,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
Всього: упаковка (1)
64,58
Економія: -7,94 грн
56,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
Всього: упаковка (2)
51,32
Економія: -6,12 грн
45,20 грн