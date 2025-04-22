Київ
Каша молочна рисова (Rice milk porridge)

Каша молочна рисова (Rice milk porridge)

Вінниця (адресу не вказано)
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Доступно в 38 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
101,05 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
87,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
101,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,62 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
94,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,82 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,86 грн
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