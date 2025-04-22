Каша молочна рисова (Rice milk porridge)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна