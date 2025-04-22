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Зубна паста Депурдент (Toothpaste Depurdent)
Зубна паста Депурдент (Toothpaste Depurdent)
Чернігів
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
999,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
999,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
806,30
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
733,70
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
733,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
845,57
Економія при броні:
-43,60 грн
801,97
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
783,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
999,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
741,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
121.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
806,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
847,27
Економія при броні:
-45,30 грн
801,97
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
783,00
Економія при броні:
-23,49 грн
759,51
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
693,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
122.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
832,76
Економія при броні:
-30,79 грн
801,97
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
783,00
Економія при броні:
-23,49 грн
759,51
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
123.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
806,30
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
123.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
783,00
Економія при броні:
-23,49 грн
759,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
123.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
709,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
123.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
805,00
грн
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Аптека вашої сім'ї
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
123.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ DEPURDENT 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
733,70
грн
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