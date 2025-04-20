Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
537,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
564,55
Економія при броні: -114,04 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
500,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
564,95
Економія при броні: -28,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
554,84
Економія при броні: -104,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
184,25
Економія при броні: -32,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
563,00
Економія при броні: -107,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
554,40
Економія при броні: -85,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
553,46
Економія при броні: -98,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
572,93
Економія при броні: -116,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
537,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
572,28
Економія при броні: -115,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
567,77
Економія при броні: -110,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
537,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
566,90
Економія при броні: -109,75 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
500,00
Економія при броні: -52,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
537,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
548,10
Економія при броні: -63,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Авапрост капсули №30
Бовіос Фарм
564,45
Економія при броні: -113,81 грн