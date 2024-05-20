Арстифен® таблетки шипучі туба, №80 - Одеса (673747) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 35 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Праведників миру, 23
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Ніжинська, 29
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека шар@
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Всього: таблетки шипучі (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Подорожник
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Всього: таблетки шипучі (60)
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Одеса, вул. Катерининська, 72
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Всього: упаковка (3), туба (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Подорожник
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Всього: таблетки шипучі (60)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В