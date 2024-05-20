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Арстифен® таблетки шипучі туба, №80 - Одеса (673747) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
554,34
Економія: -30,34 грн
524,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
563,49
Економія: -31,49 грн
532,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
527,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
592,99
Економія: -91,07 грн
501,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (3)
562,99
Економія: -61,07 грн
501,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
588,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: таблетки шипучі (40)
615,93
Економія: -69,36 грн
546,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
591,89
Економія: -42,69 грн
549,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: таблетки шипучі (60)
548,99
Економія: -47,07 грн
501,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3), туба (1)
613,82
Економія: -67,11 грн
546,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
589,37
Економія: -42,80 грн
546,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
529,07 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
579,99
Економія: -78,07 грн
501,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
575,69
Економія: -29,12 грн
546,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (1)
564,06
Економія: -36,46 грн
527,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (3)
510,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: таблетки шипучі (60)
596,99
Економія: -95,07 грн
501,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (2)
580,16
Економія: -20,16 грн
560,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
551,96
Економія: -20,36 грн
531,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
608,01
Економія: -36,60 грн
571,41 грн