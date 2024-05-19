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D3+K2 ВІТАМІНИ капсули 350 мг, №90 - Львів (763006) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
272,47
Економія: -41,63 грн
230,84 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
247,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
312,10
Економія: -76,10 грн
236,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
247,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
247,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
221,26
Економія: -10,60 грн
210,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
312,10
Економія: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
247,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
247,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
295,99
Економія: -75,05 грн
220,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
247,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
247,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
247,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
247,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
250,65
Економія: -19,30 грн
231,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
247,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
312,00
Економія: -76,00 грн
236,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
247,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
263,88
Економія: -33,70 грн
230,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
247,80 грн