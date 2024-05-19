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D3+K2 ВІТАМІНИ капсули 350 мг, №90 - Харків (763006) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
227,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
227,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3)
312,10
Економія: -76,10 грн
236,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
305,20
Економія: -69,20 грн
236,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
227,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
227,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
305,20
Економія: -69,20 грн
236,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
227,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
227,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
227,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
227,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
312,10
Економія: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
312,10
Економія: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
227,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
312,10
Економія: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
312,10
Економія: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (2)
305,80
Економія: -69,80 грн
236,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
227,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
227,80 грн