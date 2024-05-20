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D3-Вітамін Др. Тайсс спрей 20 мл, №1 - Одеса (825694) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
560,90
Економія: -220,40 грн
340,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
346,47
Економія: -18,96 грн
327,51 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
399,77 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
369,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
381,97
Економія: -22,09 грн
359,88 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
371,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
362,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
369,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
347,19
Економія: -12,39 грн
334,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
358,14
Економія: -16,14 грн
342,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
362,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
364,28
Економія: -16,88 грн
347,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
362,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
412,07
Економія: -51,22 грн
360,85 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
490,80
Економія: -145,20 грн
345,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
371,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
553,10
Економія: -212,60 грн
340,50 грн