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D3-Вітамін Др. Тайсс спрей 20 мл, №1 - Львів (825694) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
338,45
Економія: -45,67 грн
292,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
353,89
Економія: -22,69 грн
331,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
362,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
353,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
365,94 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
391,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
560,90
Економія: -220,40 грн
340,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
362,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
442,99
Економія: -101,13 грн
341,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
344,93
Економія: -16,52 грн
328,41 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
560,60
Економія: -220,10 грн
340,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
359,62
Економія: -22,97 грн
336,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
353,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
362,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
460,99
Економія: -119,13 грн
341,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
362,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
493,99
Економія: -152,13 грн
341,86 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
353,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
362,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
362,70 грн