D3-Вітамін Др. Тайсс спрей 20 мл, №1 - Харків (825694) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 89 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Молочна, 1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60