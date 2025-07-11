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Комар.нет (Comar.net)
Комар.нет (Comar.net)
Запоріжжя
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Доступно в 18 аптеках у Запоріжжя
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
2.7 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
3.0 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
3.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
4.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
5.2 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
5.5 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
7.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 18-В
8.1 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
8.3 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
8.5 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
9.3 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
9.4 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
9.5 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Ювілейний, 9/37
10.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
10.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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В містах поряд
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
32.1 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
45.1 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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