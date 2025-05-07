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Комар.нет (Comar.net)
Комар.нет (Comar.net)
Одеса
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Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Київська, 5
403.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
130,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:50
Київ, вул. Лятошинського, 14
433.3 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
130,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Білоцерківська, 1-А
439.6 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
130,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
446.7 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
130,50
грн
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Вітамін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 2-Г
456.3 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
130,50
грн
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