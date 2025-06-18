Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Миколаїв
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
3.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
6.6 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
9.0 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
9.2 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
92.6 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
93.1 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
107.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
107.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
108.0 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
108.2 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
108.3 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
108.4 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
108.4 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
108.5 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ