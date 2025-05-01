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Комар.нет (Comar.net)
Комар.нет (Comar.net)
Київ
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Доступно в 1 аптеках у Київ
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Вірського Павла, 6
7.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
130,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
10.1 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
130,50
грн
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В містах поряд
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
24.6 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
130,50
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
425.5 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
130,50
грн
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