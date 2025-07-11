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Комар.нет (Comar.net)
Комар.нет (Comar.net)
Кривий Ріг
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Доступно в 35 аптеках у Кривий Ріг
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
0.3 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
0.6 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дудаєва Джохара, 8
1.0 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
1.1 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 54-В
1.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
2.1 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
2.4 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
2.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В
2.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
3.2 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 11
3.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-Б
4.6 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 85-А
4.6 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 9
4.7 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 5-А
4.8 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1-А
5.0 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 93
5.4 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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