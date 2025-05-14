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Комар.нет (Comar.net)
Комар.нет (Comar.net)
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
11.4 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Будьте здорові
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Баришівка, вул. Київський Шлях, 124-Д
338.5 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Калита, вул. Миру, 53
380.9 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Київ, просп. Бандери Степана, 15-А
394.0 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А
397.2 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
593.4 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Перемоги, 10-А
726.6 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
809.5 км
Спрей "Комар.net" проти комарів, мошок, москітів, кліщів 100 мл №1
ІЛАН ФАРМ
170,50
грн
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