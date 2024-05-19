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АНТГЕЛІОС СПРЕЙ-МІСТ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche-Posay SPF-50 75 мл матуючий - Львів (780592) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (2)
565,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
580,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
531,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
548,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (5)
547,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Воловець, вул. Карпатська, 48
Всього: упаковка (1)
588,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
568,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (4)
561,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
540,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
563,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (1)
558,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (2)
554,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
615,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
563,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
550,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (6)
545,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (2)
551,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
Всього: упаковка (1)
615,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 25
Всього: упаковка (2)
588,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
Всього: упаковка (1)
548,56 грн