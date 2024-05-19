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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ СПРЕЙ-ЕМОЛЕНТ 50 мл - Харків (767957) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
421,03 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (1)
421,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (1)
409,06 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
442,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
413,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
403,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гетьмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
484,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
451,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
451,78 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (2)
565,00 грн