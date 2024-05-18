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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ СПРЕЙ-ЕМОЛЕНТ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (767957) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
421,03 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баришівка, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (1)
409,06 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
442,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
403,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
484,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гетьмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
413,25 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Коломийський / Васильківська, 17/31-А
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (2)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
565,00 грн