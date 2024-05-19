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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ СПРЕЙ-ЕМОЛЕНТ 200 мл - Львів (764367) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
676,24 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
934,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
676,24 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (3)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (2)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
687,74 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (2)
934,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
887,28
Економія: -16,93 грн
870,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
663,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
676,24 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
934,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
934,00 грн