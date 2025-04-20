КОЛХІЦИН ЛІРКА (Colchicina Lirca)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
846,00
Економія при броні: -82,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
943,25
Економія при броні: -129,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
958,69
Економія при броні: -197,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
846,00
Економія при броні: -82,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
869,00
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
393,19
Економія при броні: -12,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
403,40
Економія при броні: -22,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
454,89
Економія при броні: -79,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
470,89
Економія при броні: -100,24 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
909,43
Економія при броні: -168,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
967,02
Економія при броні: -225,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
943,14
Економія при броні: -182,72 грн