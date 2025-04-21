КОЛХІЦИН ЛІРКА (Colchicina Lirca)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
955,49
Економія при броні: -169,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Економія при броні: -75,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
953,58
Економія при броні: -168,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Економія при броні: -75,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
944,50
Економія при броні: -159,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
939,69
Економія при броні: -154,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Економія при броні: -75,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
951,77
Економія при броні: -152,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
946,86
Економія при броні: -147,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Економія при броні: -75,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
477,25
Економія при броні: -85,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
965,02
Економія при броні: -182,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
457,40
Економія при броні: -40,75 грн