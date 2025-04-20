КОЛХІЦИН ЛІРКА (Colchicina Lirca)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
425,46
Економія при броні: -25,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
909,70
Економія при броні: -104,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Економія при броні: -103,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
955,13
Економія при броні: -224,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
954,49
Економія при броні: -193,53 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Економія при броні: -103,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Економія при броні: -103,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
914,80
Економія при броні: -109,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
909,70
Економія при броні: -104,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
956,76
Економія при броні: -226,43 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.