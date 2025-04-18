КОЛХІЦИН ЛІРКА (Colchicina Lirca)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 703 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
1010,00
Економія при броні: -234,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
954,76
Економія при броні: -156,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
946,68
Економія при броні: -148,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
968,93
Економія при броні: -166,88 грн