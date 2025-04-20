КОЛХІЦИН ЛІРКА (Colchicina Lirca)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
955,13
Економія при броні: -192,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
955,49
Економія при броні: -195,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
955,04
Економія при броні: -193,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
784,86
Економія при броні: -42,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
952,49
Економія при броні: -210,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Економія при броні: -106,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
952,66
Економія при броні: -210,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
836,08
Економія при броні: -52,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
487,30
Економія при броні: -95,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
414,28
Економія при броні: -22,68 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
969,38
Економія при броні: -175,40 грн