КОЛХІЦИН ЛІРКА (Colchicina Lirca)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
946,50
Економія при броні: -148,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
963,39
Економія при броні: -165,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
808,10
Економія при броні: -47,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
914,80
Економія при броні: -117,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
969,74
Економія при броні: -171,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
482,64
Економія при броні: -28,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
956,40
Економія при броні: -158,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
959,85
Економія при броні: -161,75 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
961,35
Економія при броні: -163,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
955,94
Економія при броні: -157,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
485,19
Економія при броні: -85,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
935,97
Економія при броні: -141,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
941,41
Економія при броні: -143,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
951,13
Економія при броні: -153,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Колхіцин Лірка таблетки 1 мг блістер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.