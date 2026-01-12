Київ
Крем-гель для душу Релакс (Shower cream-gel Relax)
Крем-гель для душу Релакс (Shower cream-gel Relax)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
1.0 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
360,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
354,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
422,58
Економія при броні:
-20,60 грн
401,98
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 11
1.3 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
354,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
423,23
Економія при броні:
-21,25 грн
401,98
грн
Забронювати
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 5-Г
27.5 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
311,36
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 28
116.0 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
425,74
Економія при броні:
-23,76 грн
401,98
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
120.4 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
301,33
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
183.9 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
354,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Житомир, вул. Київська, 62
335.6 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
329,70
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
462.3 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
360,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
463.9 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
360,00
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
465.2 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
347,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
467.6 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
347,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 1-Б
468.2 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
222,12
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
468.4 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
360,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
468.6 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
444,30
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
469.2 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
444,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
469.3 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
347,10
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
473.6 км
АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл №1
Weleda
318,78
грн
Забронювати
Показати більше
