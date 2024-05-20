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SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл - Одеса (772107) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
374,11 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (1)
365,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
365,60 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (2)
365,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (4)
407,67
Економія: -35,61 грн
372,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
407,59
Економія: -56,59 грн
351,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
365,60 грн
Зарина
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
365,60 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
390,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
390,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
408,80
Економія: -12,26 грн
396,54 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (2)
365,60 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Всього: упаковка (2)
365,60 грн
Жемчужина
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
386,90 грн