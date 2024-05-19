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SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл - Львів (772107) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
379,52
Економія: -24,75 грн
354,77 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
344,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (3)
413,91
Економія: -38,34 грн
375,57 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Драгана, 1/1
Всього: упаковка (1)
280,75 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
377,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (1)
361,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
354,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
353,74 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
341,74
Економія: -0,23 грн
341,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
342,46
Економія: -1,05 грн
341,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
355,34 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
342,20
Економія: -2,92 грн
339,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
341,74
Економія: -4,22 грн
337,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
362,98
Економія: -0,06 грн
362,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
376,64 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
344,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
344,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (2)
309,52 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
344,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
342,69
Економія: -4,62 грн
338,07 грн