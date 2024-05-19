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SKINORMIL ФЕМІНА ДЕЙЛІ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 50 мл - Львів (772103) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
207,20
Економія: -6,22 грн
200,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
178,75 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
156,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
156,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
183,85 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
172,07 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
156,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (1)
179,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
185,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
168,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (2)
164,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
173,99 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
152,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Другетів, 71
Всього: упаковка (1)
174,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, вул. Незалежності, 42/5
Всього: упаковка (2)
142,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (5)
174,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (2)
174,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (2)
164,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
180,41 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (2)
174,60 грн