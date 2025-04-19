Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6/1
8.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
10.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 72
12.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
12.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
13.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хлібодарське, дорога Маякська, 4-Б
7.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Костіна, 2
37.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
44.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
109.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Тура, 13-А
109.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
114.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
144.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі