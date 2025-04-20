Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 95
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 89
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Львів, вул. Перфецького, 1
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 51
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 60
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
6.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 94-А
6.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Сокільники, вул. Сковороди Григорія, 58
7.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 1
24.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, вул. Січових Стрільців, 1
33.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
33.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
41.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 1
43.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
48.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
63.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі