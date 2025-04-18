Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, пл. Оболонська, 4
5.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Оболонський, 5
6.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
6.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
9.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, просп. Берестейський, 100-А
9.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
10.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
11.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Вишневе, вул. Вишні Остапа, 1
12.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Вишневе, вул. Святошинська, 38
12.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11-Б
13.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
13.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
14.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218
20.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
51.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ДЕПАНЗАН" крем-бальзам 30 мл №1
ПП Чарлі